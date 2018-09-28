В семи авариях за сутки погиб один человек

В волости Аллажу столкнулись Jeep и Scania с прицепом. Обе автомашины съехали с дороги. Погиб водитель Jeep.

Составлен 371 протокол об административных нарушениях, в числе которых 115 за превышение скорости, один за агрессивную езду. За управление транспортными средствами под воздействием алкоголя задержаны 11 человек, еще один задержанный находился за рулем под воздействием наркотиков.