В семи авариях за сутки погиб один человек
28 сентября 2018, 9:35
В четверг в Латвии зарегистрированы 74 ДТП, в семи из них пострадали девять человек. Один погиб.
В волости Аллажу столкнулись Jeep и Scania с прицепом. Обе автомашины съехали с дороги. Погиб водитель Jeep.
Составлен 371 протокол об административных нарушениях, в числе которых 115 за превышение скорости, один за агрессивную езду. За управление транспортными средствами под воздействием алкоголя задержаны 11 человек, еще один задержанный находился за рулем под воздействием наркотиков.
В минувшие сутки в стране зафиксированы один разбой, шесть квартирных краж, восемь краж из салонов автотранспорта. Похищены четвре велосипеда, сообщили в полиции.