Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В семи авариях за сутки погиб один человек

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Полиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

В четверг в Латвии зарегистрированы 74 ДТП, в семи из них пострадали девять человек. Один погиб.

В волости Аллажу столкнулись Jeep и Scania с прицепом. Обе автомашины съехали с дороги. Погиб водитель Jeep.

Составлен 371 протокол об административных нарушениях, в числе которых 115 за превышение скорости, один за агрессивную езду. За управление транспортными средствами под воздействием алкоголя задержаны 11 человек, еще один задержанный находился за рулем под воздействием наркотиков.

В минувшие сутки в стране зафиксированы один разбой, шесть квартирных краж, восемь краж из салонов автотранспорта. Похищены четвре велосипеда, сообщили в полиции.

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