Сб, 29.09.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Дженнифер Лопес продемонстрировала свои внушительные бицепсы ФОТО

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников идеальной спортивной фигурой, которой она похвасталась в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

"После вчерашнего шоу я чувствую себя суперженщиной! Когда я начала это путешествие, я думала, что 15 выступлений за 27 дней - это что-то нереальное. Но я пообещала себе стать еще лучше. Я буду продолжать заниматься спортом и быть в лучшей форме.

Были моменты, когда чувствовала себя уставшей, много переезжала, надо было организовывать тренировки везде, где это было возможно. Но теперь у меня так много эмоций. Я чувствую себя сильной, счастливой и благодарной!"

- подписала фото звезда.

Поклонникам новые формы Лопес понравились, они отметили, что певица вдохновляет миллионы женщин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

 Фотогалерея: Дженнифер Лопес и ее Rolls-Royce Phantom

 Фотогалерея: Дженнифер Лопес в очень смелом вечернем наряде

Читать также

Актуально

НАВЕРХ