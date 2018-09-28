"После вчерашнего шоу я чувствую себя суперженщиной! Когда я начала это путешествие, я думала, что 15 выступлений за 27 дней - это что-то нереальное. Но я пообещала себе стать еще лучше. Я буду продолжать заниматься спортом и быть в лучшей форме.