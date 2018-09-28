Американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников идеальной спортивной фигурой, которой она похвасталась в социальных сетях.
"После вчерашнего шоу я чувствую себя суперженщиной! Когда я начала это путешествие, я думала, что 15 выступлений за 27 дней - это что-то нереальное. Но я пообещала себе стать еще лучше. Я буду продолжать заниматься спортом и быть в лучшей форме.
Были моменты, когда чувствовала себя уставшей, много переезжала, надо было организовывать тренировки везде, где это было возможно. Но теперь у меня так много эмоций. Я чувствую себя сильной, счастливой и благодарной!"
- подписала фото звезда.
Поклонникам новые формы Лопес понравились, они отметили, что певица вдохновляет миллионы женщин.
Фотогалерея: Дженнифер Лопес и ее Rolls-Royce Phantom
Фотогалерея: Дженнифер Лопес в очень смелом вечернем наряде