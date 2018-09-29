Это самый простой вариант. У нас у самих есть достаточно большой резерв рабочей силы. Удельный вес ищущих работу сейчас составляет 8%. Причем он лишь частично характеризует настоящую картину, поскольку это те люди, которые не работают и активно ищут работу. Если причислить к ним также тех, кто, например, работает часть времени в принудительном порядке, но охотно работал бы с полной нагрузкой по времени, и тех, кто уже не ищет работу, так как какое-то время найти ее не удалось, удельный вес ищущих работу может почти удвоиться - до 15%. Это значит, что резерв рабочей силы есть. Проблема, как я уже говорил раньше, в несоответствии квалификации между спросом и предложением. Об этом ясно свидетельствует то, что среди людей с высшим образованием безработных практически нет - их 3-4%, что отвечает нормальному уровню естественной безработицы. Больше безработица среди людей с основным или средним общим образованием, у которых нет профессии. Этих людей можно интегрировать в рынок труда, переквалифицировав и обучив.

Это, конечно, труднее, чем просто, исправив закон, ввезти людей из других стран. Но, если думать о развитии государства прагматично, мы должны вовлечь этих людей в рынок труда. Это и облегчит жизнь этих людей, и улучшит ситуацию с социальным госбюджетом. Переквалификация и политика образования - главные сферы, о которых надо подумать.

- В то же время предприниматели говорят, что низкоквалифицированные рабочие нередко предпочитают уехать в Ирландию, чем сесть за школьную парту, повысить свою квалификацию и получать более высокую зарплату здесь. Разве здесь тоже нет проблемы?

- Это всегда было и будет проблема. В Европе открытый рынок труда, и на расстоянии часа или нескольких часов полета есть страны, где минимальные зарплаты намного выше, чем в Латвии. С этой ситуацией нам придется продолжать смиряться. Однако определенно есть люди, готовые работать в Латвии.

- Как обстоит дело с предпринимателями? Представители технологических предприятий говорят, что в Латвии, особенно среди малых и средних предприятий, не так уж велико желание внедрять различные технологические решения, которые позволили бы снизить потребность в рабочих руках. Причем одной из причин является то, что в кризисной ситуации работников можно уволить, а оборудование не уволишь - за него уплачено или надо продолжать платить, поэтому с ним в проблемных ситуациях реагировать труднее.