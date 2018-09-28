Италия будет платить беднякам 780 евро каждый месяц

На конференции в Риме министр сообщил, что разработанная политика смягчит проблемы рынка и поможет избежать конфликта с Еврокомиссией.

«Мы работаем над комплексом мер, которые покажут всем, что им стоит быть уверенными в Италии, не только в наших государственных финансах, но и в нашем экономическом росте», — сказал он.

В ходе предвыборной кампании популистская партия «Движение пяти звезд» обещала избирателям, что добьется от правительства поддержки бедных слоев населения. Теперь движение, составляющее правящую коалицию с правоцентристской «Лигой Севера», настояло на включении в бюджет ежемесячной помощи беднякам в размере 780 евро, передает Lenta ru.