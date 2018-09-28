На следующей неделе ожидается непостоянная и ветреная погода
28 сентября 2018, 11:06
В последние дни сентября и в первую неделю октября в Латвии сохранится характерная для осени погода - с осадками и порывистым ветром, прогнозируют синоптики.
В субботу будет достаточно солнечно, только местами возможны кратковременные осадки, а в воскресенье юго-западный ветер вновь усилится до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.
На следующей неделе ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде дождя, но возможны также град и мокрый снег.
В самые холодные ночи температура местами опустится до нуля градусов, а днем не превысит +15 градусов. Как отмечают синоптики, такая температура соответствует многолетней климатической норме, то есть средним показателям за 1981-2010 гг.