На следующей неделе ожидается непостоянная и ветреная погода

В субботу будет достаточно солнечно, только местами возможны кратковременные осадки, а в воскресенье юго-западный ветер вновь усилится до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.

На следующей неделе ожидаются кратковременные осадки, в основном в виде дождя, но возможны также град и мокрый снег.