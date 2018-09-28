В Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком погибли двое посетителей кафе

Инцидент произошел в около трех часов утра возле дома № 20 на Измайловском проспекте. Из-за прорыва трубы горячая вода хлынула в кафе «Типичный Питер», расположенное в подвале дома. Все находившиеся в кафе люди вышли на улицу, но двое посетителей решили вернуться за вещами. В результате они погибли.

Как сообщает СК, погибшим было около 20 лет. По факту их смерти возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.