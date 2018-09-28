В Риге начинают отапливать дома

В их числе 115 образовательных учреждений, 45 - лечебных, 183 жилых дома, а также 283 предприятия - склады, офисы и др.

По словам Бушты, первые заявления на подключение отопления РС начало получать уже с середины сентября. Предприятие прогнозирует, что при сохранении текущих погодных условий активный отопительный сезон может начаться с первой или второй недели октября.