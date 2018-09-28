Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В Риге начинают отапливать дома

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Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

По запросу клиентов отопление в Риге подключено уже в 626 зданиях, которые обслуживает АО "Ригас силтумс" (РС), сообщила представитель предприятия Агнете Бушта.

В их числе 115 образовательных учреждений, 45 - лечебных, 183 жилых дома, а также 283 предприятия - склады, офисы и др.

По словам Бушты, первые заявления на подключение отопления РС начало получать уже с середины сентября. Предприятие прогнозирует, что при сохранении текущих погодных условий активный отопительный сезон может начаться с первой или второй недели октября.

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