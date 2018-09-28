Поправившуюся Каменских заподозрили в беременности Правда или миф?
28 сентября 2018, 12:06
Популярная украинская певица Настя Каменских сейчас работает и отдыхает в Майами. Очередное фото звезды в купальнике натолкнуло поклонников на мысль, что она находится в интересном положении. Снимок появился на странице Каменских в Instagram.
На фото исполнительница позирует в голубом купальнике на фоне пляжа. Поклонники Насти отметили, что она поправилась, и предположили, что это может быть связано с беременностью.
Каменских никак не отреагировала на подобные замечания. Кстати, на пляжах Майами она уже успела оголить ягодицы в микро-бикини, а ранее наделала шуму в Сети своим новым откровенным клипом.