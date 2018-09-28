Ryanair отменила 250 авиарейсов из-за забастовки

В свою очередь руководство Ryanair назвало эту забастовку как "ненужную". Авиакомпания утверждает, что соглашение с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии фактически уже достигнуто и пригласило сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.