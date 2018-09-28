Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Ryanair отменила 250 авиарейсов из-за забастовки

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Ryanair lidmašīna Modlinas lidostā netālu no Varšavas

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится сутки. Об этом сообщает Sky News в пятницу, 28 сентября.

Забастовка затронет Испанию, Бельгию, Нидерланды, Италию, Португалию и Германию.

Всего на пятницу запланировано около 2,4 тысяч рейсов Ryanair.

В свою очередь руководство Ryanair назвало эту забастовку как "ненужную". Авиакомпания утверждает, что соглашение с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии фактически уже достигнуто и пригласило сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.

Ранее сообщалось, что Ryanair отменит 190 рейсов 28 сентября. Однако накануне стало известно, что их количество вырастет.

Напомним, регулярные забастовки пилотов и бортпроводников Ryanair продолжаютсяуже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

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