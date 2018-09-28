Ryanair отменила 250 авиарейсов из-за забастовки

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится сутки. Об этом сообщает Sky News в пятницу, 28 сентября.
Забастовка затронет Испанию, Бельгию, Нидерланды, Италию, Португалию и Германию.
Всего на пятницу запланировано около 2,4 тысяч рейсов Ryanair.
В свою очередь руководство Ryanair назвало эту забастовку как "ненужную". Авиакомпания утверждает, что соглашение с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии фактически уже достигнуто и пригласило сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.
Ранее сообщалось, что Ryanair отменит 190 рейсов 28 сентября. Однако накануне стало известно, что их количество вырастет.
Напомним, регулярные забастовки пилотов и бортпроводников Ryanair продолжаютсяуже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.