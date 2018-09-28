В Риге проведут опрос автоводителей для улучшения транспортной системы

Опрос на наиболее оживленных магистралях будут проводить люди в жилетах с надписью "Рижская дума". Стоя в пробках, автоводители смогут заполнить анкеты на месте или позднее опустить в почтовый ящик в любом почтовом отделении ГАО "Latvijas pasts", крупных торговых центрах или на автозаправках ООО "Circle K".

Автоводителям будет также присвоен код "QR", с помощью которого анкету можно будет заполнить и в электронном виде - на сайте думского департамента городского развития.

Предполагается, что результаты опроса позволят получить реальное представление о ситуации с общей загруженностью транспортной инфраструктуры в Рижском городском и соседних со столицей самоуправлениях и помогут разработать рекомендации по улучшению мобильности жителей Риги и окрестностей.