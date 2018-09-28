Сб, 29.09.2018
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В Риге проведут опрос автоводителей для улучшения транспортной системы

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Автомашины на дороге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Риге начинается разработка программы действий по повышению долгосрочной мобильности транспортной системы, и в первую неделю октября в столице и ее окрестностях будет проведен опрос автоводителей с целью выяснить, сколько водителей прибывают в Ригу из соседних самоуправлений, куда и с какой целью они направляются, сообщила агентству ЛETA представитель Рижской думы Иева Зариня.

Опрос на наиболее оживленных магистралях будут проводить люди в жилетах с надписью "Рижская дума". Стоя в пробках, автоводители смогут заполнить анкеты на месте или позднее опустить в почтовый ящик в любом почтовом отделении ГАО "Latvijas pasts", крупных торговых центрах или на автозаправках ООО "Circle K".

Автоводителям будет также присвоен код "QR", с помощью которого анкету можно будет заполнить и в электронном виде - на сайте думского департамента городского развития.

Предполагается, что результаты опроса позволят получить реальное представление о ситуации с общей загруженностью транспортной инфраструктуры в Рижском городском и соседних со столицей самоуправлениях и помогут разработать рекомендации по улучшению мобильности жителей Риги и окрестностей.

Опрос является первым этапом проекта "Программа действий по долгосрочной мобильности транспортной системы Риги", разработанного Рижской думой в сотрудничестве с ООО "Бюро Э.Данишевскиса" и ООО "Solvers".

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