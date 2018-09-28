В Риге проведут опрос автоводителей для улучшения транспортной системы

В Риге начинается разработка программы действий по повышению долгосрочной мобильности транспортной системы, и в первую неделю октября в столице и ее окрестностях будет проведен опрос автоводителей с целью выяснить, сколько водителей прибывают в Ригу из соседних самоуправлений, куда и с какой целью они направляются, сообщила агентству ЛETA представитель Рижской думы Иева Зариня.
Опрос на наиболее оживленных магистралях будут проводить люди в жилетах с надписью "Рижская дума". Стоя в пробках, автоводители смогут заполнить анкеты на месте или позднее опустить в почтовый ящик в любом почтовом отделении ГАО "Latvijas pasts", крупных торговых центрах или на автозаправках ООО "Circle K".
Автоводителям будет также присвоен код "QR", с помощью которого анкету можно будет заполнить и в электронном виде - на сайте думского департамента городского развития.
Предполагается, что результаты опроса позволят получить реальное представление о ситуации с общей загруженностью транспортной инфраструктуры в Рижском городском и соседних со столицей самоуправлениях и помогут разработать рекомендации по улучшению мобильности жителей Риги и окрестностей.
Опрос является первым этапом проекта "Программа действий по долгосрочной мобильности транспортной системы Риги", разработанного Рижской думой в сотрудничестве с ООО "Бюро Э.Данишевскиса" и ООО "Solvers".