В центре Риги пенсионерки попали под троллейбус
28 сентября 2018, 12:57
Две пенсионерки в Риге, 26 сентября, решили перейти оживленную дорогу на улице 13 января в неположенном месте и попали под колеса троллейбуса. Об этом рассказывает передача Degpunktā на канале LNT.
«Они даже не смотрели направо, в эту сторону. Я нажал на педаль тормоза, но все равно ее задела», - рассказал водитель троллейбуса.
С места ДТП старушек увезла скорая. У 77-летней женщины довольно серьезные травмы, а 80-летняя бабушка пострадала не так сильно, но все равно была госпитализирована.
Полиция начала расследование ДТП.