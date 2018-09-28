Сб, 29.09.2018
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В центре Риги пенсионерки попали под троллейбус

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Две пенсионерки в Риге, 26 сентября, решили перейти оживленную дорогу на улице 13 января в неположенном месте и попали под колеса троллейбуса. Об этом рассказывает передача Degpunktā на канале LNT. 

«Они даже не смотрели направо, в эту сторону. Я нажал на педаль тормоза, но все равно ее задела», - рассказал водитель троллейбуса.

С места ДТП старушек увезла скорая. У 77-летней женщины довольно серьезные травмы, а 80-летняя бабушка пострадала не так сильно, но все равно была госпитализирована.

Полиция начала расследование ДТП. 

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