Загитова установила мировой рекорд. Судей обвинили в занижении оценок

Спортсменка получила за прокат 79,93 балла и стала лидером соревнований. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 71,50 балла. Третье место заняла японка Маи Михара (70,94).

"Я очень нервничала перед прокатом, но для первого выступления в сезоне выступила нормально. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни такой адреналин не получаешь", — заявила Загитова Golden Skate.

Однако, по словам тренера Татьяны Тарасовой, рекорд Загитовой мог быть еще более впечатляющим, но судьи занизили оценки Алине:

"За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили (по новой системе оценок Grade of Execution) "+3" — "+4"… Иногда я их не понимаю. Недокрутов нет, и мне странно, что этот каскад не был оценен на максимальные "+5". Это было ее лучшее исполнение этого элемента, и лучше никто в мире его не делал", — заявила Тарасова.