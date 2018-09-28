Загитова установила мировой рекорд. Судей обвинили в занижении оценок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии.
Спортсменка получила за прокат 79,93 балла и стала лидером соревнований. На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 71,50 балла. Третье место заняла японка Маи Михара (70,94).
"Я очень нервничала перед прокатом, но для первого выступления в сезоне выступила нормально. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни такой адреналин не получаешь", — заявила Загитова Golden Skate.
Однако, по словам тренера Татьяны Тарасовой, рекорд Загитовой мог быть еще более впечатляющим, но судьи занизили оценки Алине:
"За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили (по новой системе оценок Grade of Execution) "+3" — "+4"… Иногда я их не понимаю. Недокрутов нет, и мне странно, что этот каскад не был оценен на максимальные "+5". Это было ее лучшее исполнение этого элемента, и лучше никто в мире его не делал", — заявила Тарасова.
По словам тренера, фигуристка выступила отлично. "Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов", — отметила она.