СК: люди получают компенсируемые лекарства с большими трудностями

Проведенный минувшей весной опрос потребителей показал, что 87% респондентов столкнулись с трудностями в получении компенсируемых лекарств в аптеках.

СК заключил, что в оптовой торговле лекарствами растет концентрация рынка, так как 83% рынка занимают четыре крупнейших оптовых торговца, что создает высокие риски для конкуренции.

На обоих уровнях распространения лекарств (производителей и оптовых торговцев) существуют обстоятельства, мешающие доступности компенсируемых лекарств потребителям. На уровне производителей имеются трудности с планированием объемов поставок, а на уровне оптовых торговцев - отсутствие прозрачной системы в распределении лекарств.

СК констатировал также, что вертикальная интеграция оптовой и розничной торговли усиливает рыночную власть оптовых торговцев по отношению к конкурентам и может создать преимущества в заключении договоров о прямых поставках с производителями. Это создает конкурентые преимущества в получении лекарств и их поставке своим аптекам.

Преимущества создают также предоставленные производителями в отдельных договорах о поставке скидки для оптовых торговцев.

СК считает совершенно неприемлемым, что компенсируемые лекарства, распространение которых в Латвии разрешает и оплату в условиях ограниченного бюджета которых осуществляет государство, могут быть использованы как источник получения необоснованных доходов путем присвоения предоставленных производителем скидок.

СК считает, что ответственные структуры должны оценить возможности составления регистра, в котором оптовые торговцы и аптеки указывали бы информацию о запасах лекарств. Это позволило бы не только контролировать эти запасы, но и размер риска экспорта, а также активнее реагировать на жалобы участников рынка и потребителей.

В то же время Министерство здравоохранения призывает жителей сообщать о случаях, когда аптека не обеспечила компенсируемые медикаменты в течение 24 часов, сообщил агентству ЛETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Аптеки отвечают за обеспечение пациентам медикаментов, подчеркнул он.

По информации Минздрава, в 2016 году из 70 случаев, когда сообщалось о непоставленных своевременно медикаментах, только в 14 случаях медикамент действительно был недоступен. Это наводит на мысль об отношениях между аптеками и оптовыми торговцами лекарствами, добавил Шнейдерс.