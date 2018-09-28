В Швеции экстренно сел самолет из-за возгорания двигателя

Как доложили в авиакомпании, на борту самолета в момент происшествия было несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время один из очевидцев, который сидел у левого двигателя, рассказал, что, когда самолет поднялся на максимальную высоту, произошли два хлопка, после чего самолет немного потянуло налево, а после возникло возгорание. Он добавил, что экипаж самолета сразу проинформировал пассажиров о техническом сбое. Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Люле на правом двигателе.