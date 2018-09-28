Племянница Скрипаля попала в ДТП: "Не исключаю, что это могло быть покушение"

Авария с участием Виктории Скрипаль, получившей известность благодаря регулярным появлениям в различных ток-шоу, посвященных теме отравления ее дяди, произошла еще в среду, 26 сентября, но известно о проишествии стало только в пятницу.

Как рассказала «МК» сама женщина, авария произошла около 15.00 в Подмосковье на Ярославском шоссе. Работающая в Ярославле бухгалтером Скрипаль вместе с мужем направлялась в столицу на очередной телеэфир, посвященный на этот раз последним разоблачениям предполагаемых отравителей ее дяди Руслана Боширова и Александра Петрова.

В момент аварии, которая произошла буквально в 500 метрах после въездной стелы в Московскую область, за рулем семейного Chevrolet находился муж Виктории.

«Мы ехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, машин вокруг, к счастью, не было, только перед нами ехала одинокая фура, — рассказала журналистам Виктория Скрипаль. — Неожиданно мы услышали скрежет, и машина начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса. Муж быстро среагировал и тем самым спас нас — он выкрутил руль вправо, и мы на полном ходу вписались в отбойник. Я только и успела вымолвить одно непечатное слово».

Как призналась женщина, ее и мужа спасло от ранений то, что они были пристегнуты.

Кстати, на фото с места ДТП бросается в глаза и то, что с иномарки сняты госномера – автомобиль получил не настолько сильные повреждения, чтобы табличка отлетела куда-то в сторону. Скорее всего, номер был снят именно для того, чтобы «не светить» его на фотографиях, которые потом должны были попасть в прессу.

«Я не исключаю, что это могло быть покушение. Балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе неделю назад, когда я последний раз ездила на телеэфир в Москву. После этого машина все это время стояла, там, где стоит всегда, во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь», — предположила племянница Сергея Скрипаля.

По словам женщины, что многие были в курсе ее планов выступить на программе по теме Скрипалей. Она допускает связь между ДТП и ее критической позицией по отношению к расследованиям зарубежных СМИ о личностях «агентов» Петрова и Боширова.