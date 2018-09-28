Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Плявниеки: Дерево упало на пять припаркованных машин

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ФОТО: Facebook/Александрова Ксения

Ветхий тополь сломался под порывами сильного ветра и приземлился на крышах пяти машин, припаркованных во дворе дома на ул. А.Деглава, 152 в Плявниеках. 

Один автомобиль пострадал особенно сильно - он превратился в кабриолет, но вряд ли это обрадует владельца. Похоже, что машина восстановлению не подлежит.  

ФОТО: Facebook

Жильцов, которые тоже выбрали этот двор для парковки, интересует вопрос компенсации. Кто возместит ущерб - страховая компания или фирма, обслуживающая дом, а если земля хозяйская, аренду за которую платят жильцы?   

Спасатели прибыли на место ЧП, чтобы убрать сломанное дерево. 

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