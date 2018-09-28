Плявниеки: Дерево упало на пять припаркованных машин
28 сентября 2018, 14:31
Ветхий тополь сломался под порывами сильного ветра и приземлился на крышах пяти машин, припаркованных во дворе дома на ул. А.Деглава, 152 в Плявниеках.
Один автомобиль пострадал особенно сильно - он превратился в кабриолет, но вряд ли это обрадует владельца. Похоже, что машина восстановлению не подлежит.
Жильцов, которые тоже выбрали этот двор для парковки, интересует вопрос компенсации. Кто возместит ущерб - страховая компания или фирма, обслуживающая дом, а если земля хозяйская, аренду за которую платят жильцы?
Спасатели прибыли на место ЧП, чтобы убрать сломанное дерево.