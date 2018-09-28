В Латвии запустили инициативу против кибермоббинга

Эксперты согласны с тем, что распространению кибермоббинга также способствует и то, как мы сегодня общаемся друг с другом.

Дети в возрасте от 8 до 16 лет называются «дигитальным поколением», которое имеет достаточно ограниченный опыт общения за пределами виртуальной среды.

«С развитием современных технологий человеческие взаимоотношения сильно изменились. Мы намного меньше разговариваем в реальной среде, потому что в виртуальном мире это делать намного удобнее, быстрее и проще», – подчеркивает Занда Рубене, профессор кафедры педагогики и искусства Латвийского университета.

Кибермоббинг (эмоциональное унижение в интернете), в отличие от других форм насилия среди детей и подростков, может продолжаться 24 часа в сутки. Поэтому важно превентивным образом работать со всеми сторонами, вовлеченными в цикл насилия.

«Ребенку или подростку, который подвергается кибермоббингу, иногда некуда деваться, поскольку он и ночью может получать сообщения или звонки. Фотографии и видеоролики, посвящённые жертве, тоже могут постоянно размещаться в социальных сетях и на других веб-сайтах. Чтобы избежать или уменьшить количество случаев эмоционального унижения в интернете, важно работать со всеми сторонами – с преступником, жертвой, а также с косвенными участниками, например, с детьми, которые каждый день видят, что происходит, но ничего не делают, потому что сами боятся стать жертвами», – говорит Гунита Клейнберга, детский и подростковый психолог.

В рамках инициативы «Прикуси палец!»

в школах Латвии будут проведены Кибер-дни, на которых будет обсуждаться тема кибермоббинга и проходить посвящённые этому явлению образовательные мероприятия

как для самих школьников, так и для их родителей и учителей.

Команда экспертов, состоящая из психологов, представителей Государственной полиции, специалистов по технологиям, актеров Рижского театра импровизации и кибер-охранников, ди-джей и радиоведущий Том Гревинс, телеведущая Лелде Цериня и музыкант Маркус Рива разъяснят, что такое кибермоббинг, как он возникает и как действовать, если ребенок становится жертвой эмоционального унижения в интернете или агрессором, а также как ответственно пользоваться интернетом и мобильными устройствами и т. п.

В этом году мероприятия инициативы «Прикуси палец!» запланированы в школах Валмиеры, Алуксне, Елгавы, Екабпилса и Лиепаи.