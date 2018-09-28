В Латвии запустили инициативу против кибермоббинга

90% латвийских родителей опасаются, что их дети могут быть эмоционально унижены в интернете. В то же время каждый третий признает, что мало что знает о кибермоббинге – о его формах и последствиях. Об этом свидетельствуют данные проведённого опроса*. В целях содействия ответственному использованию мобильных устройств и интернета, а также для снижения появлений кибермоббинга среди детей и подростков BITE в сотрудничестве с Государственной инспекцией по защите прав детей, Государственной полицией и Латвийским Центром безопасного интернета начинает социальную инициативу «Прикуси палец!».
«Значение мобильных устройств в повседневной жизни людей всё время возрастает, поэтому важно, чтобы эти устройства использовались ответственно, способствуя установлению уважительных отношений между пользователями, особенно между детьми разного возраста. Например,
в реальной жизни, чтобы не сказать чего-то лишнего или оскорбительного, нам часто приходится «прикусить язык». Чтобы так же поступать и в виртуальном мире, мы должны «прикусить палец»
– тот самый, которым мы нажимаем кнопку «отправить» или «подтвердить».
Именно поэтому мы начали проведение социальной инициативы «Прикуси палец!», в рамках которой хотим привлечь внимание общества к кибермоббингу, ведь остановить это явление мы можем только совместными усилиями», – говорит руководитель BITE Каспарс Булс.
Актуальность кибермоббинга также подтверждается данными Государственного центра по защите прав детей.
В прошлом году на телефон доверия этого центра поступил 841 звонок по вопросам, связанным с безопасностью в интернете. Каждый пятый из них был по поводу кибермоббинга.
Вопросы о том, как лучше поступать в ситуациях кибермоббинга, а также просьбы об оказании помощи в разрешении таких ситуаций регулярно получает и Латвийский центр безопасного интернета. Его глава Майя Катковска говорит, что каждую неделю регистрируются два-три случая кибермоббинга, в разрешении которых принимают участие Администрация конкретной социальной сети и даже Государственная полиция.
Наиболее типичные проявления кибермоббинга – это жестокие или оскорбительные тексты, фотографии, видеоролики, которые целенаправленно распространяются в цифровой среде,
например, в социальных сетях или различных группах на сайтах общения, показывающие жертв в двусмысленных и неловких ситуациях. Жертву часто исключают из конкретной переписки, в то время другие участники этого сообщества продолжают ее унижать.
Именно формы проявления кибермоббинга больше всего волнуют большую часть, или 84%, опрошенных родителей.
Многие (80%) обеспокоены также бытующим среди детей и подростков убеждением, что в виртуальной среде можно делать абсолютно всё, причём без каких-либо штрафных санкций.
В свою очередь, каждый второй (56%) озабочен безразличным отношением общественности (особенно родителей и учителей) к ситуациям кибермоббинга, которые зачастую полагают, что для детей и подростков это нормальное проявление взаимоотношений, а 49% волнуют недостаточные знания людей о кибермоббинге.
«Следует признать, что
взрослые на самом деле часто не знают, что такое кибермоббинг, в чём он выражается, как его распознать и что делать, если ребенок стал его жертвой или, наоборот, проявляет насилие простив других.
Родители зачастую не видят, какие мобильные приложения, социальные сети и интернет-платформы ежедневно используют их дети. Поэтому наша, взрослых, обязанность защитить детей – давать им превентивное обучение, своевременно выявлять и решать возникающие проблемы. Очень важно следить за тем, какими социальными сетями пользуются наши дети и подростки, изучать, какие есть возможности для обеспечения безопасности и предупреждения, а также вовремя реагировать в случае возникновения проблем», – говорит М. Катковска.
Эксперты согласны с тем, что распространению кибермоббинга также способствует и то, как мы сегодня общаемся друг с другом.
Дети в возрасте от 8 до 16 лет называются «дигитальным поколением», которое имеет достаточно ограниченный опыт общения за пределами виртуальной среды.
«С развитием современных технологий человеческие взаимоотношения сильно изменились. Мы намного меньше разговариваем в реальной среде, потому что в виртуальном мире это делать намного удобнее, быстрее и проще», – подчеркивает Занда Рубене, профессор кафедры педагогики и искусства Латвийского университета.
Кибермоббинг (эмоциональное унижение в интернете), в отличие от других форм насилия среди детей и подростков, может продолжаться 24 часа в сутки. Поэтому важно превентивным образом работать со всеми сторонами, вовлеченными в цикл насилия.
«Ребенку или подростку, который подвергается кибермоббингу, иногда некуда деваться, поскольку он и ночью может получать сообщения или звонки. Фотографии и видеоролики, посвящённые жертве, тоже могут постоянно размещаться в социальных сетях и на других веб-сайтах. Чтобы избежать или уменьшить количество случаев эмоционального унижения в интернете, важно работать со всеми сторонами – с преступником, жертвой, а также с косвенными участниками, например, с детьми, которые каждый день видят, что происходит, но ничего не делают, потому что сами боятся стать жертвами», – говорит Гунита Клейнберга, детский и подростковый психолог.
В рамках инициативы «Прикуси палец!»
в школах Латвии будут проведены Кибер-дни, на которых будет обсуждаться тема кибермоббинга и проходить посвящённые этому явлению образовательные мероприятия
как для самих школьников, так и для их родителей и учителей.
Команда экспертов, состоящая из психологов, представителей Государственной полиции, специалистов по технологиям, актеров Рижского театра импровизации и кибер-охранников, ди-джей и радиоведущий Том Гревинс, телеведущая Лелде Цериня и музыкант Маркус Рива разъяснят, что такое кибермоббинг, как он возникает и как действовать, если ребенок становится жертвой эмоционального унижения в интернете или агрессором, а также как ответственно пользоваться интернетом и мобильными устройствами и т. п.
В этом году мероприятия инициативы «Прикуси палец!» запланированы в школах Валмиеры, Алуксне, Елгавы, Екабпилса и Лиепаи.
*Опрос проводился BITE в сотрудничестве с исследовательской компанией «Norstat Latvia» в сентябре 2018 года. В нём участвовали 700 жителей Латвии с детьми в возрасте 8-16 лет.