Сб, 29.09.2018
Что, вы считаете, что у нас есть партии?!.. Да нет у нас партий. Это группы по интересам Абрам Клецкин, доктор искусствоведения, профессор

Начался снос опасной части полуобрушевшегося здания на Пейтавас, 7

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Anna Veronika Grepere/LETA

По заказу Имущественного департамента Рижской думы сегодня, 28 сентября, в Старой Риге по адресу ул. Пейтавас,7 начались работы по демонтажу опасной части деградирующей среду постройки.

Напомним, что 17 сентября здания, расположенное на ул. Пейтавас, 7 частично обрушилось. Рядом находятся пристройки, в которых проживают люди. Обрушение пришлось на парковку внутри двора. Никто не пострадал.

19 сентября было принято решение, которое предусматривает, что, не позднее 28 сентября, в соответствии с указаниями сертифицированного реставратора и строительного конструктора, нужно начать демонтаж опасных конструкций и работы по укреплению или консервации. Также решение предусматривало незамедлительно разработать необходимую документацию для приведения развалины в порядок, начав ремонтные работы и информировав о графике проведения работ в том числе самоуправление.

Собственником здания с 2015 года является ООО  "Peitavas 7", которое планирует дом перестроить в гостиницу.

Здание является памятником культуры государственного значения. С 2015 года оно признано развалиной категории А и к нему применяется повышенная ставка налога на недвижимость в  размере 3%.  Ежегодно собственник платит штраф в размере  2 597 евро к основной сумме налога.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ