Начался снос опасной части полуобрушевшегося здания на Пейтавас, 7

По заказу Имущественного департамента Рижской думы сегодня, 28 сентября, в Старой Риге по адресу ул. Пейтавас,7 начались работы по демонтажу опасной части деградирующей среду постройки.
Напомним, что 17 сентября здания, расположенное на ул. Пейтавас, 7 частично обрушилось. Рядом находятся пристройки, в которых проживают люди. Обрушение пришлось на парковку внутри двора. Никто не пострадал.
19 сентября было принято решение, которое предусматривает, что, не позднее 28 сентября, в соответствии с указаниями сертифицированного реставратора и строительного конструктора, нужно начать демонтаж опасных конструкций и работы по укреплению или консервации. Также решение предусматривало незамедлительно разработать необходимую документацию для приведения развалины в порядок, начав ремонтные работы и информировав о графике проведения работ в том числе самоуправление.
Собственником здания с 2015 года является ООО "Peitavas 7", которое планирует дом перестроить в гостиницу.
Здание является памятником культуры государственного значения. С 2015 года оно признано развалиной категории А и к нему применяется повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3%. Ежегодно собственник платит штраф в размере 2 597 евро к основной сумме налога.