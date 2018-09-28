Начался снос опасной части полуобрушевшегося здания на Пейтавас, 7

Напомним, что 17 сентября здания, расположенное на ул. Пейтавас, 7 частично обрушилось. Рядом находятся пристройки, в которых проживают люди. Обрушение пришлось на парковку внутри двора. Никто не пострадал.

19 сентября было принято решение, которое предусматривает, что, не позднее 28 сентября, в соответствии с указаниями сертифицированного реставратора и строительного конструктора, нужно начать демонтаж опасных конструкций и работы по укреплению или консервации. Также решение предусматривало незамедлительно разработать необходимую документацию для приведения развалины в порядок, начав ремонтные работы и информировав о графике проведения работ в том числе самоуправление.

Собственником здания с 2015 года является ООО "Peitavas 7", которое планирует дом перестроить в гостиницу.