Сб, 29.09.2018
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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Моуринью

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Жозе Моуринью и Поль Погба

ФОТО: ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters/Scanpix

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана в качестве замены главному тренеру Жозе Моуринью. Об этом сообщает портал Le 10 Sport.

По информации издания, клуб готов расстаться с португальцем по ходу сезона или после его окончания. Тренер находится в напряженных отношениях с рядом игроков. Почеттино является менее реалистичным вариантом на замену Моуринью, потому что он связан контрактом с лондонским "Тоттенхэмом" и договориться с руководством "шпор" будет трудно.

Зидан же остается без работы с того момента, как он покинул мадридский "Реал". "Манчестер Юнайтед" может пригласить его, если Моуринью лишится работы по ходу сезона.

26 сентября ESPN сообщил, что в английском клубе произошел раскол. Часть игроков недовольна методами Моуринью и его отношением к полузащитнику Полю Погба, который был лишен капитанской повязки за критику игрового стиля команды. Некоторые футболисты задумались об уходе летом 2019-го, потому что руководство клуба якобы поддерживает тренера.

По сообщениям AS, увольнение Моуринью обойдётся руководству "МЮ" в крупную сумму. "Красные дьяволы" должны будут выплатить португальцу компенсацию в размере 26 млн евро.

При Моуринью "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Зидан привел "Реал" к трем победам в Лиге чемпионов. "Тоттенхэм" же при Почеттино стал стабильным участником главного европейского клубного турнира.

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