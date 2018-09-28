"Манчестер Юнайтед" нашел замену Моуринью

По информации издания, клуб готов расстаться с португальцем по ходу сезона или после его окончания. Тренер находится в напряженных отношениях с рядом игроков. Почеттино является менее реалистичным вариантом на замену Моуринью, потому что он связан контрактом с лондонским "Тоттенхэмом" и договориться с руководством "шпор" будет трудно.

Зидан же остается без работы с того момента, как он покинул мадридский "Реал". "Манчестер Юнайтед" может пригласить его, если Моуринью лишится работы по ходу сезона.

26 сентября ESPN сообщил, что в английском клубе произошел раскол. Часть игроков недовольна методами Моуринью и его отношением к полузащитнику Полю Погба, который был лишен капитанской повязки за критику игрового стиля команды. Некоторые футболисты задумались об уходе летом 2019-го, потому что руководство клуба якобы поддерживает тренера.

По сообщениям AS, увольнение Моуринью обойдётся руководству "МЮ" в крупную сумму. "Красные дьяволы" должны будут выплатить португальцу компенсацию в размере 26 млн евро.