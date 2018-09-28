В Эстонии будут отслеживать каждую пачку сигарет

В мае 2019 года в Эстонии вступит в силу директива Европейского союза, согласно которой все сигаретные пачки должны иметь уникальный идентификационный код и защищенный от подделки элемент безопасности, которые позволят отслеживать движение каждой пачки сигарет по всей цепочке поставок.
Уникальный код с 20 мая следующего года будет приписываться по всей Европе не только каждой сигаретной пачке, но и каждому блоку, коробке и поддону с сигаретами.
По оценке минсоцдел, прогнозировать влияние новой директивы на контрабанду сигарет в Эстонии сложно, потому что система охватывает только произведенные в ЕС или легально импортированные в него сигареты. Между тем в Эстонию контрабандные сигареты в основном ввозятся из Белоруссии и России, где эта система пока действовать не будет.
В целом по ЕС прогнозируется увеличение поступлений табачного акциза на 2 млрд евро за счет более эффективной борьбы с контрабандными сигаретами в рамках новой системы.