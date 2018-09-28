В Эстонии будут отслеживать каждую пачку сигарет

Уникальный код с 20 мая следующего года будет приписываться по всей Европе не только каждой сигаретной пачке, но и каждому блоку, коробке и поддону с сигаретами.

По оценке минсоцдел, прогнозировать влияние новой директивы на контрабанду сигарет в Эстонии сложно, потому что система охватывает только произведенные в ЕС или легально импортированные в него сигареты. Между тем в Эстонию контрабандные сигареты в основном ввозятся из Белоруссии и России, где эта система пока действовать не будет.