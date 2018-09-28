Фанаты Нурмагомедова ополчились на Бузову

Бузова надела свитер челябинского "Трактора" — клуба Континентальной хоккейной лиги, спонсором которого является завод КОНАР, производящий детали и узлы трубопроводов. Ряд подписчиков певицы перепутал название спонсора с именем ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, поединок с которым предстоит Нурмагомедову в ночь на 7 октября. Их не смутила даже подпись к фотографии, в которой Бузова благодарила "Трактор" и желала ему удачи в новом сезоне.

"Конар... Как можно этого придурка поддерживать?" — удивился один из подписчиков Бузовой.

"Я отписываюсь! Стыд и позор" — возмутился другой.

"Ты мразь!" — резюмировал третий.

Нашлись в комментариях и те, кто поддержал Макгрегора. "Бузова, неужели ты хоть раз права! Я за Конора!" — написал один из пользователей.