Лора начала заниматься сёрфингом в 9-летнем возрасте и с детства считалась одной из самых перспективных сёрфингисток Туманного Альбиона. В 14 лет к девушки пришли первые успехи — она стала чемпионкой Великобритании среди юниоров, а спустя четыре года повторила своё достижение среди взрослых.

Сейчас Лоре Крейн 23 года и сёрфинг по-прежнему является главным делом в её жизни. Правда, в последние годы у неё появилось ещё одно увлечение — модельный бизнес. Впервые для глянцевого журнала она снялась в 19-летнем возрасте, а сегодня Лора появляется на обложках журналов практически каждый месяц.

В какой-то момент из-за работы моделью спорт отошёл на второй план, но после того, как стало известно, что сёрфинг будет включён в олимпийскую программу, у Лоры появилась цель — попасть на Олимпиаду и побороться за медали.