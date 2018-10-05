Британка ведёт тот образ жизни, о котором в тайне мечтает большинство из нас. Практически всё своё время девушка проводит на пляжах, посвящая свою жизнь хобби, а именно сёрфингу. В её Instagram всегда лето, которого сейчас так не хватает в Латвии. Сегодня знакомим вас с Лорой Крейн - одной из самых красивых и популярных сёрфингисток мира, которая собралась на Олимпиаду в Токио.
Лора начала заниматься сёрфингом в 9-летнем возрасте и с детства считалась одной из самых перспективных сёрфингисток Туманного Альбиона. В 14 лет к девушки пришли первые успехи — она стала чемпионкой Великобритании среди юниоров, а спустя четыре года повторила своё достижение среди взрослых.
Сейчас Лоре Крейн 23 года и сёрфинг по-прежнему является главным делом в её жизни. Правда, в последние годы у неё появилось ещё одно увлечение — модельный бизнес. Впервые для глянцевого журнала она снялась в 19-летнем возрасте, а сегодня Лора появляется на обложках журналов практически каждый месяц.
В какой-то момент из-за работы моделью спорт отошёл на второй план, но после того, как стало известно, что сёрфинг будет включён в олимпийскую программу, у Лоры появилась цель — попасть на Олимпиаду и побороться за медали.
Квалификация на ОИ-2020 начнётся в 2019 году. Сможет ли британка попасть в Токио сложно предугадать, но то что Лоре обеспечена поддержка поклонников со всего мира — это факт. В Instagram у девушки на сегодняшний день больше 600 тысяч подписчиков, которые будут болеть за Лору во время соревнований.
Ну что, вы теперь тоже будете следить за сёрфингом на Олимпийских играх в Токио?