Пт, 5.10.2018
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Солнце, океан, бикини. Лора Крейн - самая красивая и популярная сёрфингистка мира Instagram недели

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Лора Крейн

ФОТО: instagram.com/lauraloucrane

Британка ведёт тот образ жизни, о котором в тайне мечтает большинство из нас. Практически всё своё время девушка проводит на пляжах, посвящая свою жизнь хобби, а именно сёрфингу. В её Instagram всегда лето, которого сейчас так не хватает в Латвии. Сегодня знакомим вас с Лорой Крейн - одной из самых красивых и популярных сёрфингисток мира, которая собралась на Олимпиаду в Токио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TB .. shooting with @varley last month 🖤

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Лора начала заниматься сёрфингом в 9-летнем возрасте и с детства считалась одной из самых перспективных сёрфингисток Туманного Альбиона. В 14 лет к девушки пришли первые успехи — она стала чемпионкой Великобритании среди юниоров, а спустя четыре года повторила своё достижение среди взрослых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bikini + New Surfboard + Sunshine = HAPPY LAURA !

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Сейчас Лоре Крейн 23 года и сёрфинг по-прежнему является главным делом в её жизни. Правда, в последние годы у неё появилось ещё одно увлечение — модельный бизнес. Впервые для глянцевого журнала она снялась в 19-летнем возрасте, а сегодня Лора появляется на обложках журналов практически каждый месяц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livets häng på livets ställe! P.c @theneverlandboys.co

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В какой-то момент из-за работы моделью спорт отошёл на второй план, но после того, как стало известно, что сёрфинг будет включён в олимпийскую программу, у Лоры появилась цель — попасть на Олимпиаду и побороться за медали.

Квалификация на ОИ-2020 начнётся в 2019 году. Сможет ли британка попасть в Токио сложно предугадать, но то что Лоре обеспечена поддержка поклонников со всего мира — это факт. В Instagram у девушки на сегодняшний день больше 600 тысяч подписчиков, которые будут болеть за Лору во время соревнований.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I wish I was a mermaid so I could sleep in the bath and not die !

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🏃🏼‍♀️🍩🍟 @ellesseheritage @ellesse @haddonpr

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Squat and pose no one will notice you're peeing ... 😉

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Where ever you are , be THERE 💭

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Just chilling in the skate park , you know how the cool kids do ! 🖇p.c @wernerstoltz

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Staring you out .... 😳 P.c @caitmiersphotography

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I’m a dress with boots kinda chick 👗👢@catarinamartinsshoes

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Don’t judge what you don’t know , you might miss out 😌

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💦🌴✌🏼️ @matters_speaking H&M @makeupbybonnielee P.c @caitmiersphotography

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Where'd you go ...

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LAST DAYS OF SUMMER 💜 @celeswimwear

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My alone feels so good, I'll only have you if you're sweeter than my solitude ✨

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I'll do me , you do you 🙋🏼

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This is my favourite thing to do ever in the world forever always and ever .... P.c @jackjohns

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Ну что, вы теперь тоже будете следить за сёрфингом на Олимпийских играх в Токио?

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