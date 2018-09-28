У России есть самолет третьей мировой войны

В публикации, получившей название «Предупреждение о третьей мировой войне: российские истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковыми ракетами», британский таблоид отмечает, что обновление самых современных российских истребителей проходит одновременно с «эскалацией участия России в гражданской войне в Сирии».

О том, что Р-37М поступит на вооружение Су-57, в сентябре «Интерфакс» сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Ракету планируется разместить на внешней подвеске истребителя, передает Lenta ru.