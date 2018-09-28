Тайваньский хакер пообещал удалить из Facebook страницу Цукерберга в прямом эфире

Тайваньский хакер-самоучка по имени Чанг Чи-Юн анонсировал прямой эфир, в ходе которого он попробует удалить из соцсети Facebook страницу ее основателя и главы Марка Цукерберга.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на запись хакера, трансляция попытки взлома начнется в воскресенье, 30 сентября. Каких-либо деталей о своих планах хакер не привел и не ответил на запрос Bloomberg.
Чанг Чи-Юн зарабатывает на жизнь тем, что ищет уязвимости в различном программном обеспечении и продает информацию о них. Он приобрел известность в Тайване, где его приглашают в эфир ток-шоу в качестве эксперта в области уязвимостей. Кроме того, местная автобусная компания подала на хакера в суд после того, как он взломал ее систему и приобрел билет всего за 1 тайванский доллар (3 цента США).
"Я не хочу быть "правильным" хакером, и я даже не хочу быть хакером вообще. Мне просто скучно, и я стараюсь баловаться, чтобы заработать немного денег", - гласит недавний пост Чанга.
Отметим, что зарабатыванием денег на поиске уязвимостей занимаются многие "белые хакеры", а крупные компании выплачивают вознаграждения за их обнаружение в рамках так называемых программ bug bounty. Например, в 2016 году собственную программу bug bounty запустила компания Apple. Согласно заявлению компании, максимальная выплата по этой программе может составить 200 тысяч долларов США.
Представители Facebook не дали оперативный комментарий по поводу амбициозного плана хакера. При этом стоит отметить, что у соцсети есть собственная программа bug bounty.