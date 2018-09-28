Тайваньский хакер пообещал удалить из Facebook страницу Цукерберга в прямом эфире

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на запись хакера, трансляция попытки взлома начнется в воскресенье, 30 сентября. Каких-либо деталей о своих планах хакер не привел и не ответил на запрос Bloomberg.

Чанг Чи-Юн зарабатывает на жизнь тем, что ищет уязвимости в различном программном обеспечении и продает информацию о них. Он приобрел известность в Тайване, где его приглашают в эфир ток-шоу в качестве эксперта в области уязвимостей. Кроме того, местная автобусная компания подала на хакера в суд после того, как он взломал ее систему и приобрел билет всего за 1 тайванский доллар (3 цента США).

"Я не хочу быть "правильным" хакером, и я даже не хочу быть хакером вообще. Мне просто скучно, и я стараюсь баловаться, чтобы заработать немного денег", - гласит недавний пост Чанга.

Отметим, что зарабатыванием денег на поиске уязвимостей занимаются многие "белые хакеры", а крупные компании выплачивают вознаграждения за их обнаружение в рамках так называемых программ bug bounty. Например, в 2016 году собственную программу bug bounty запустила компания Apple. Согласно заявлению компании, максимальная выплата по этой программе может составить 200 тысяч долларов США.