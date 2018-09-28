Ночью будет холодно; ожидаются дождь, град и мокрый снег
28 сентября 2018, 15:40
В ночь на субботу 29 сентября температура воздуха составит 0...+5 градусов, на побережье - на пару градусов теплее.
По данным синоптиков, возможны кратковременные осадки - преимущественно дождь, местами град или мокрый снег.
Днем в субботу будет выглядывать солнце, но преимущественно будет облачно. Подует умеренный северо-западный ветер.
Днем температура воздуха не превысит +9..+13 градусов. В Риге ночью - до +4 градусов, днем - +12