Сб, 29.09.2018
Что, вы считаете, что у нас есть партии?!.. Да нет у нас партий. Это группы по интересам Абрам Клецкин, доктор искусствоведения, профессор

Ночью будет холодно; ожидаются дождь, град и мокрый снег

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ФОТО: LETA/LETA

В ночь на субботу 29 сентября температура воздуха составит 0...+5 градусов, на побережье - на пару градусов теплее.

По данным синоптиков, возможны кратковременные осадки - преимущественно дождь, местами град или мокрый снег.

Днем в субботу будет выглядывать солнце, но преимущественно будет облачно.  Подует умеренный северо-западный ветер.

Днем температура воздуха не превысит  +9..+13 градусов. В Риге ночью - до +4 градусов, днем - +12

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