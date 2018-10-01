Бойня в Лас-Вегасе: истории выживших год спустя

Год назад после развода Ромо вернулась в родительский дом, воспитывала двух маленьких детей, работая длинные смены в больнице. Подруга купила билеты на фестиваль в Лас-Вегасе, и это были первые выходные после развода, которые она провела не дома с детьми. Подруги стояли у сцены, когда началась стрельба.

"Подруга сказала, чтобы я подвинулась. Она повернулась ко мне и сказала: "Твое лицо..." - вспоминает Ромо. Все, что она видела, был оранжевый свет.

Полицейский, который вне рабочего времени пришел на концерт, и другие посетители сделали импровизированные носилки из конструкций ограждения и доставили ее к машине скорой помощи. В прошлом году между Ромо и полицейским началась близкая дружба.

За это время Ромо сдружилась со многими выжившими. "Многие люди стали близкими как семья", - говорит она.

Шрамы - не только физические, но и эмоциональные

23-летняя Джессика Ха и три подруги, с которыми она отправилась на фестиваль "Route 91 Harvest" , - большие поклонницы кантри-музыки. Из бойни они выбрались без физических травм, однако психологические и эмоциональные раны остались.

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"Эта трагедия полностью изменила мою жизнь, - отмечает Ха. - Я заметила, что в общественных местах веду себя осторожнее. Если я слышу какой-то громкий шум, я отскакиваю".

Когда началась стрельба, девушки бросились на землю возле сцены. Какой-то 25-летний парень бросился на нее, чтобы прикрыть от пуль. Примерно через 10 минут подруги вскочили и бросились бежать. Хо до сих пор не знает, кто был тот парень.

Ха и ее подруги помогли человеку в инвалидной коляске выбраться с территории фестиваля и сами скрылись в ближайшем казино. Пошли слухи о еще одном стрелке, они бросились бежать в противоположном направлении.

Подруги и еще около 10 человек в конце концов добрались до какой-то квартиры, где их принял два пилота вертолета скорой помощи. Читая новости и звоня членам семьи, они там оставались примерно до 5 утра, пока не сообщили, что на улице безопасно. Девушки отправились обратно в гостиницу, видя по дороге разбросанную обувь, сумочки и полотенца.

Ха признает, что подруги об этой жуткой ночи больше не говорили. Проживающая в Калифорнии Ха в мае впервые вернулась в Лас-Вегас. Там она везде замечала надписи "Vegas Strong" ("Вегас силен").

"Это было успокоением - вернуться и почувствовать любовь, видеть, что весь город понимает, что ты переживал", - говорит она. Ха признает, что старается не думать каждый день о стрельбе.

"Сначала я часто думала - почему? Больше часть я смирилась с тем фактом, что это был нездоровый человек", - говорит Ха.