Бойня в Лас-Вегасе: истории выживших год спустя

1 октября прошлого года 64-летний американский пенсионер Стивен Пэддок из номера гостиницы "Mandalay Bay" в Лас-Вегасе начал стрелять по толпе людей, которые собрались на концерт. Из-за выстрелов в толпе начала паника. В этой бойне погибли 58 человек, более 800 были ранены. Многие раненые не могли сами выбраться из-под обстрелов и им приходилось полагаться лишь на помощь окружающих.
Нельзя поставить жизнь на паузу
36-летний заместитель шерифа Южной Калифорнии Джейсон МакМиллиан был подстрелен, когда от пуль заслонил собой подругу. Они попали в печень, легкие и позвоночник. Мужчина месяц провел в больнице, потом еще один в реабилитационной клинике, и с того времени бесчисленное количество часов в кабинете физиотерапевта, пытаясь восстановить подвижность ног.
Многие вещи теперь делать сложнее, например, найти парковку для инвалидов или в ресторане зарезервировать столик, к которому можно подъехать в инвалидном кресле.
Однако МакМиллиан не позволяет произошедшему поставить его жизнь "на паузу". В прошедшем году он сделал предложение, купил дом, завел щенка, побывал на Гавайях и потренировался нырять, используя программу для раненых бывших военных и полицейских.
"Я не буду наживать кнопку "пауза", - говорит он. - Могло быть еще хуже. Я мог быть мертв, я мог быть полностью парализован. Могло быть намного хуже. Я себе это все время повторяю".
МакМиллиан и его 23-летняя подруга Фиорелла Гет - поклонники кантри-исполнителя Джейсона Алдина, поэтому на фестивале "Route 91 Harvest Festival" пытались во время концерта расположиться поближе к сцене. Когда МакМиллиан услышал хлопки, он знал, что это выстрелы, но не мог понять, откуда они были. Выстрелы продолжились, посетители концерта бросились на землю. МакМиллиан накрыл собой подругу. Он рассказывает, что не чувствовал ног и из груди полилась кровь. Гет оттащила его к ограждению, где другие помогли перетащить на другую сторону. Уже на другой стороне Гет дотащила МакМиллиана до автомашины, которая доставила его в больницу.
После двух месяцев больницы и реабилитации МакМиллиан вернулся домой к своим двум детям. Гет, которая отделалась лишь переломом руки, ухаживает за ним. Пара планирует пожениться.
МакМиллиан надеется, что физиотерапия поможет ему восстановить контроль над своими ногами, поскольку он хочет вернуться на работу. "Я хочу делать то же самое, что раньше. Быстро ехать и ловить плохих парней", - говорит он.
"Все изменилось"
29-летняя Челси Ромо во время нападения потеряла левый глаз и была ранена в правый. Тогда ей сказали, что на восстановление зрения уйдет больше года. Однако сейчас она может вставить линзу, которая обеспечивает почти идеальное зрение в одном глазу. Она может читать, ехать на авто и заботиться о своих детях - дочери и сыне. Вместо второго глаза у нее раскрашенный вручную протез.
Прошедший год для Ромо не был легким. Она не вернулась на работу в больницу, где надо было много часов проводить перед монитором компьютера. Ступая по ступеням, ей приходится нащупывать каблуками, где кончается одна ступенька и начинается другая, чтобы не упасть. Однако врачи называют ее выздоровление чудом.
"Все изменилось, - признает она. - Но сейчас все нормально".
Год назад после развода Ромо вернулась в родительский дом, воспитывала двух маленьких детей, работая длинные смены в больнице. Подруга купила билеты на фестиваль в Лас-Вегасе, и это были первые выходные после развода, которые она провела не дома с детьми. Подруги стояли у сцены, когда началась стрельба.
"Подруга сказала, чтобы я подвинулась. Она повернулась ко мне и сказала: "Твое лицо..." - вспоминает Ромо. Все, что она видела, был оранжевый свет.
Полицейский, который вне рабочего времени пришел на концерт, и другие посетители сделали импровизированные носилки из конструкций ограждения и доставили ее к машине скорой помощи. В прошлом году между Ромо и полицейским началась близкая дружба.
За это время Ромо сдружилась со многими выжившими. "Многие люди стали близкими как семья", - говорит она.
Шрамы - не только физические, но и эмоциональные
23-летняя Джессика Ха и три подруги, с которыми она отправилась на фестиваль "Route 91 Harvest" , - большие поклонницы кантри-музыки. Из бойни они выбрались без физических травм, однако психологические и эмоциональные раны остались.
"Эта трагедия полностью изменила мою жизнь, - отмечает Ха. - Я заметила, что в общественных местах веду себя осторожнее. Если я слышу какой-то громкий шум, я отскакиваю".
Когда началась стрельба, девушки бросились на землю возле сцены. Какой-то 25-летний парень бросился на нее, чтобы прикрыть от пуль. Примерно через 10 минут подруги вскочили и бросились бежать. Хо до сих пор не знает, кто был тот парень.
Ха и ее подруги помогли человеку в инвалидной коляске выбраться с территории фестиваля и сами скрылись в ближайшем казино. Пошли слухи о еще одном стрелке, они бросились бежать в противоположном направлении.
Подруги и еще около 10 человек в конце концов добрались до какой-то квартиры, где их принял два пилота вертолета скорой помощи. Читая новости и звоня членам семьи, они там оставались примерно до 5 утра, пока не сообщили, что на улице безопасно. Девушки отправились обратно в гостиницу, видя по дороге разбросанную обувь, сумочки и полотенца.
Ха признает, что подруги об этой жуткой ночи больше не говорили. Проживающая в Калифорнии Ха в мае впервые вернулась в Лас-Вегас. Там она везде замечала надписи "Vegas Strong" ("Вегас силен").
"Это было успокоением - вернуться и почувствовать любовь, видеть, что весь город понимает, что ты переживал", - говорит она. Ха признает, что старается не думать каждый день о стрельбе.
"Сначала я часто думала - почему? Больше часть я смирилась с тем фактом, что это был нездоровый человек", - говорит Ха.
Для следователей мотивы Пэддока до сих пор не ясны.