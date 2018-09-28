Литовские пограничники задержали латвийца, который провозил нелегалов из Вьетнама
28 сентября 2018, 15:54
Литовские пограничники задержали гражданина Латвии, который в автомобиле "Toyota Avensis" провозил четырех нелегальных мигрантов из Вьетнама.
В четверг при проверке в Лаздийском районе Литвы водитель пытался скрыться от пограничников, но через несколько километров его догнали.
В машине находились двое мужчин и женщина с вьетнамскими паспортами в мокрой одежде. Еще один пассажир представился гражданином Вьетнама.
В документах иностранцев не было шенгенских виз.
Начато досудебное расследование незаконного провоза людей через государственную границу. За это гражданину Латвии грозит лишение свободы до шести лет.