Зафиксирован первый случай заболевания человека крысиным гепатитом

Отмечено, что крысиный вид гепатита Е отдаленно напоминает человеческий. Предыдущие исследования показали, что он не способен заразить макак-резусов, однако этот случай доказывает, что вирус опасен для человека.

Как сообщается,

пострадавший - 56-летний мужчина, которому в мае 2017 года трансплантировали печень.

Для положительной пересадки он принимал иммунодепрессанты для искусственного подавления иммунитета. Последние тесты зафиксировали нарушения в работе печени, а последующие анализы выявили гепатит.

В университете подчеркнули, что мужчина проживал в доме, за пределами которого в мусорных баках регистрировали инфицированных крыс. По оценкам ученых, он мог принять пищу, зараженную крысиным пометом.