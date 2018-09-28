Зафиксирован первый случай заболевания человека крысиным гепатитом

В Китае исследователи из Гонконгского университета заявили о первом случае заражения человека крысиной разновидностью гепатита Е (HEV). Об этом со ссылкой на будущую публикацию в журнале Emerging Infectious Diseases сообщает в пятницу, 28 сентября, South China Morning Post.
Отмечено, что крысиный вид гепатита Е отдаленно напоминает человеческий. Предыдущие исследования показали, что он не способен заразить макак-резусов, однако этот случай доказывает, что вирус опасен для человека.
Как сообщается,
пострадавший - 56-летний мужчина, которому в мае 2017 года трансплантировали печень.
Для положительной пересадки он принимал иммунодепрессанты для искусственного подавления иммунитета. Последние тесты зафиксировали нарушения в работе печени, а последующие анализы выявили гепатит.
В университете подчеркнули, что мужчина проживал в доме, за пределами которого в мусорных баках регистрировали инфицированных крыс. По оценкам ученых, он мог принять пищу, зараженную крысиным пометом.
Известно, что гепатит Е - это вирусное заболевание с фекально-оральным механизмом заражения. Чаще всего его регистрируют в странах с жарким климатом. Он может долго находиться в пресной воде, которая считается самым распространенным источником заражения. Болезнь проявляется в виде жара, рвоты и желтухи. По данным ВОЗ, ежегодно вирусом заражаются около 20 миллионов человек.