Сб, 29.09.2018
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Зафиксирован первый случай заболевания человека крысиным гепатитом

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Крыса/иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Китае исследователи из Гонконгского университета заявили о первом случае заражения человека крысиной разновидностью гепатита Е (HEV). Об этом со ссылкой на будущую публикацию в журнале Emerging Infectious Diseases сообщает в пятницу, 28 сентября, South China Morning Post.

Отмечено, что крысиный вид гепатита Е отдаленно напоминает человеческий. Предыдущие исследования показали, что он не способен заразить макак-резусов, однако этот случай доказывает, что вирус опасен для человека.

Как сообщается,

пострадавший - 56-летний мужчина, которому в мае 2017 года трансплантировали печень.

Для положительной пересадки он принимал иммунодепрессанты для искусственного подавления иммунитета. Последние тесты зафиксировали нарушения в работе печени, а последующие анализы выявили гепатит.

В университете подчеркнули, что мужчина проживал в доме, за пределами которого в мусорных баках регистрировали инфицированных крыс. По оценкам ученых, он мог принять пищу, зараженную крысиным пометом.

Известно, что гепатит Е - это вирусное заболевание с фекально-оральным механизмом заражения. Чаще всего его регистрируют в странах с жарким климатом. Он может долго находиться в пресной воде, которая считается самым распространенным источником заражения. Болезнь проявляется в виде жара, рвоты и желтухи. По данным ВОЗ, ежегодно вирусом заражаются около 20 миллионов человек.

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