Умер двукратный призёр Олимпийских игр Юрис Силов

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене Силов в составе сборной СССР завоевал серебренную медаль в эстафете 4х100 м. Выступление в Мюнхене стало его первым стартом за рубежом, а также дебютом в советской сборной.

Сюда его взяли как резервиста, но все же поставили на командную эстафету. И не прогадали!

Спустя четыре года в Монреале Силов на этой дистанции завоевал бронзовую медаль.

Силов 13 раз завоевывал титул чемпиона Латвийской ССР: 100 м (1968, 1970, 1971, 1979), 200 м (1968, 1970), эстафета 4x100 м (1968, 1978), 50 м в помещениях (1971, 1973, 1977, 1978) и 100 м в помещениях (1973).

Юрис Силов ФОТО: Publicitātes foto

11 раз на различных дистанциях Силов ставил рекорд Латвии. Его результат на стометровке в качестве рекорда Латвии держался 24 года вплоть до 1997 года.

В 1978 году Силов закончил спортивную карьеру из-за травм. После завершения спортивной карьеры он жил в Латвии, занимался ресторанным бизнесом в Риге и Юрмале.