Каждый выход Кейт Миддлтон и Меган Маркл — особенно совместный — обсуждается в Сети неделями. Поклонникам известно почти все о герцогинях, но некоторая информация до сих пор оставалась недоступной. Теперь же на один из вопросов, интересующих фанатов королевской семьи, мы знаем ответ!