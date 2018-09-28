Подданные британской королевской семьи хотят знать о ее членах буквально все: что они едят, как одеваются и где проводят досуг. Недавно стала известна информация о росте двух герцогинь — Кембриджской и Сассекской, пишет Woman.ru.
Каждый выход Кейт Миддлтон и Меган Маркл — особенно совместный — обсуждается в Сети неделями. Поклонникам известно почти все о герцогинях, но некоторая информация до сих пор оставалась недоступной. Теперь же на один из вопросов, интересующих фанатов королевской семьи, мы знаем ответ!
Наконец СМИ удалось узнать точный рост герцогинь.
Как сообщает издание Popsugar, рост супруги Принца Уильяма — 180 сантиметров. А Меган Маркл ниже ее на 10 сантиметров.
Известно также, что Елизавета II ниже всех в королевской семье — ее рост составляет 164 сантиметра. По данным портала, Уильям и Гарри выше 190 сантиметров.