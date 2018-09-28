Семейная драма в Даугавгриве: пьяный закрылся дома с ребенком, выпихнув его мать

Как рассказала вызвавшая полицию женщина, ее выпивший сожитель поругался с ней и выпихнул из квартиры. Драматичность ситуации придавал тот факт, что в квартире остался их общий годовалый ребенок, которого мужчина отдавать отказался.

Женщина пошла к соседке, откуда и вызвала полицию.

Прибыв на место, полиция длительно стучала в дверь, но выпивший мужчина категорически отказался открывать дверь и громко ругался матом. Он также включил погромче музыку, чтобы не слышать стуков в дверь.

Так как квартира располагалась на первом этаже, полицейские проверили, не открыты ли окна. Мужчина подошел к окну вместе с ребенком. Его просили ребенка отдать матери, но он лишь продолжал ругаться. Его предупредили о последствиях присмотра за ребенком в алкогольном опьянении, а также о том, что в случае необходимости прибудет Госполиция и двери вскроет.

На место происшествия был вызван экипаж Госполиции и скорая помощь.

После некоторых переговоров мужчина начал понимать серьезность происходящего и выпустил дочь из квартиры. Ребенка осмотрели медики, которые констатировали, что девочка не пострадала. Она была передана матери.

Отец ребенка заперся в квартире. По факту его действий против мужчины начато делопроизводство административного характера в связи с физическим и эмоциональным насилием против ребенка. Закон предусматривает, что за такое нарушение высказывают предупреждение или налагают штраф до 400 евро.