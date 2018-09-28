Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Семейная драма в Даугавгриве: пьяный закрылся дома с ребенком, выпихнув его мать

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ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

24 сентября около 15.00 сотрудники Курземского отделения Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Даугавгриву, где происходил семейный конфликт. 

Как рассказала вызвавшая полицию женщина, ее выпивший сожитель поругался с ней и выпихнул из квартиры. Драматичность ситуации придавал тот факт, что в квартире остался их общий годовалый ребенок, которого мужчина отдавать отказался. 

Женщина пошла к соседке, откуда и вызвала полицию.

Прибыв на место, полиция длительно стучала в дверь, но выпивший мужчина категорически отказался открывать дверь и громко ругался матом. Он также включил погромче музыку, чтобы не слышать стуков в дверь.  

Так как квартира располагалась на первом этаже, полицейские проверили, не открыты ли окна. Мужчина подошел к окну вместе с ребенком. Его просили ребенка отдать матери, но он лишь продолжал ругаться. Его предупредили о последствиях присмотра за ребенком в алкогольном опьянении, а также о том, что в случае необходимости прибудет Госполиция и двери вскроет.

На место происшествия был вызван экипаж Госполиции и скорая помощь. 

После некоторых переговоров мужчина начал понимать серьезность происходящего и выпустил дочь из квартиры. Ребенка осмотрели медики, которые констатировали, что девочка не пострадала. Она была передана матери. 

Отец ребенка заперся в квартире. По факту его действий против мужчины начато делопроизводство административного характера в связи с физическим и эмоциональным насилием против ребенка. Закон предусматривает, что за такое нарушение высказывают предупреждение или налагают штраф до 400 евро. 

Женщина отметила, что несколько дней поживет с дочерью у соседки, а потом будет разбираться с сожителем. 

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