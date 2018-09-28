Сб, 29.09.2018
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Facebook: Хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей

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Иллюстративное фото

ФОТО: STEVE MARCUS/REUTERS

Руководство компании Facebook сообщило о том, что из-за проблем с системой безопасности хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей социальной сети, передает CNBC.

По словам представителей компании, злоумышленники смогли найти слабое место в коде социальной сети, позволяющем увидеть страницу пользователя так, как ее видят другие пользователи.

Отмечается, что хакеры также смогли получить цифровые ключи, благодаря которым пользователи могли оставаться зарегистрированными в сети без необходимости заново вводить свой пароль.

В компании сообщили, что 50 млн аккаунтов, которые были затронуты, были перезапущены, а также добавили, что в целях предосторожности были перезапущены еще 40 млн пользовательских страниц.

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