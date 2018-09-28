Зреет скандал: Роналду обвинили в изнасиловании

По информации немецкой газеты Spiegel, португалец изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в 2009 году в Лас-Вегасе (США).

Как утверждает женщина, Роналду заплатил ей $375 тысяч за молчание. 34-летняя Майорга впервые публично выступила в СМИ на тему своей встречи с Роналду девятилетней давности.

Сообщалось, что стороны пришли к соглашению. В обмен девушка обязалась никому не говорить о своих обвинениях и уничтожить все документы, связанные с делом.

Представители Роналду тут же ответили на обвинения в адрес португальского футболиста в изнасиловании.

"Данные изложенные в материале Spiegel нарушают права нашего клиента, Криштиану Роналду, самым серьезным образом. Распространение подобных сведений недопустимо, поэтому единственно верным решением будет сделать все, чтобы предотвратить появление таких порочащих достоинство нашего клиента данных.