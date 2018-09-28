Туристка в Нарве потеряла конверт с 2500 евро

Около 13.30-14.30 находившаяся в Нарве туристка потеряла белый конверт, в котором было 2500 евро, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. Женщина ехала в автобусе с ул. Пушкина в Нарве в Нарва-Йыэсуу и обнаружила, что конверт с наличными пропал.

"Это деньги предназначались для оплаты путешествия группы туристов. Если кто-то нашел этот конверт, то просим связаться с полицией", - сказал следователь Нарвского отделения полиции Роман Дмитриев.

"Присвоение чужого имущества является наказуемым деянием, а присвоение такой большой суммы наказывается уже в уголовном порядке. Честный человек, который найдет этот конверт и вернет его, заслуживает благодарности и похвалы".

Дмитриев добавил, что в Нарвское отделение полиции в год приносят несколько десятков находок и сейчас своих владельцев ждут мобильные телефоны, украшения, ключи, велосипеды, бензопила и другие вещи.