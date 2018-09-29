Скорпион

Представители многих знаков Зодиака получают удовольствие от размеренного спокойствия или, скажем проще, рутины. Скорпионы же к их числу не относятся, поэтому им второй осенний месяц может показаться утомительным и скучным.

Рутина в виде привычных, совершаемых на автомате задач, одних и тех же людей, сплетен и бесконечной работы начнет раздражать.

Даже нахождение Меркурия с 10 по 30 октября и Солнца с 23 по 31 октября в их знаке не скрасит ближайшие недели Скорпионов, а общение с приятными людьми будет только нервировать. Но Василиса Володина советует помнить о том, что затишье всегда бывает перед бурей. И конец октября с большой вероятностью ознаменуется кардинальными переменами и резкими поворотами судьбы, которым Скорпионы, скорее всего, обрадуются.

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Стрелец

В астрологии есть такое понятие, как «привычный перелом». Этот привычный перелом происходит в судьбе, когда человеку стабильно не везет в чем-то одном. К примеру, он всегда теряет вещи или то и дело вступает в токсичные отношения. Так вот, в октябре 2018 года Стрельцов ждет хит-парад привычных переломов.

Это неплохо для тех представителей этого знака, которые научились минимизировать их последствия и выносить из ошибок пользу.

Переломные моменты будут напоминать что-то вроде приятного дежавю, особенно в сфере любви. Октябрь, который пройдет под надзором умеренного и стабильного Юпитера в Скорпионе, обещает возвращение в жизнь событий и людей, которых Стрельцы решительно вычеркнули оттуда, но слишком поздно одумались.

Козерог

Взаимные уступки, готовность быть гибким и лояльным помогут Козерогам достичь успеха в октябре. Стабильное, но резкое влияние Сатурна в их знаке потребует сохранять мир и гармонию в отношениях, на работе и в коллективе. Неприятная новость заключается в том, что постоянно уступать и быть гибкими Козерогам будет нелегко и даже утомительно.

В целом представители этого знака любят быть нужными, их можно назвать конформистами, но

в октябре влияние Сатурна наделит их стремлением, скорее, к бунту, чем к мирному сожительству. Едкая критика станет верной спутницей Козерогов.

Что удивительно, как бы ни контролировали эмоции Козероги, как бы ни сдерживали нотки сарказма и цинизма, результат будет примерно один: несколько недель конфликтов и споров, после чего все сойдет на нет и в душе и жизни вновь воцарится покой.

Водолей

В этом месяце, согласно наблюдениям Василисы Володиной, Водолеям нужно попробовать что-то новое. Весь месяц Марс будет пребывать в их знаке.

Покровитель одарит Водолеев повышенной творческой энергией, усилит интеллектуальные способности и позволит максимально быстро впитывать новую информацию.

Причина этого кроется не только в поведении Марса, но и в его разнообразных аспектах с другими планетами. Правда, в октябре Водолеи внезапно станут более раздражительными и импульсивными. А еще желательно внимательно следить за своими деньгами и ценными вещами: согласно гороскопу, они могут стать жертвой мошенников.

Рыбы

Если верить астрологу, в этом месяце у Рыб ожидается резкая смена полярности покровителя: Венера 5 октября начнет ретроградное движение.

Ее нахождение в знаке Скорпиона не прибавит Рыбам воодушевления, а напротив, лишит притока энергии и жизненных сил, которые придется восполнять самостоятельно.

С другой стороны, будут и хорошие новости. С момента переходы Венеры в ретро-фазу у Рыб усилится интуиция, поэтому они смогут легко делать правильный выбор из множества вариантов.