Лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ : вероятность прихода "Согласия" в правительство - 50 на 50

Он подчеркнул, что нацобъединение не видит возможности сотрудничать с "Согласием", но допускает, что есть некие партии, готовые формировать правительство с "Согласием". "Нам остается только гадать, какие это партии. Это большая интрига выборов", - сказал Дзинтарс.

Он сослался на слова судьи Суда ЕС Эгила Левитса о том, что "на этих выборах мы балансируем на лезвии ножа" - вероятность прихода "Согласия" в правительство составляет 50 на 50.