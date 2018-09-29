Сб, 29.09.2018
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Лидер ВЛ-ТБ/ДННЛ : вероятность прихода "Согласия" в правительство - 50 на 50

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В настоящий момент вероятность прихода "Согласия" в правительство составляет 50 на 50, поэтому голос каждого избирателя может стать решающим, заявил в интервью агентству ЛЕТА лидер национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс.

Он подчеркнул, что нацобъединение не видит возможности сотрудничать с "Согласием", но допускает, что есть некие партии, готовые формировать правительство с "Согласием". "Нам остается только гадать, какие это партии. Это большая интрига выборов", - сказал Дзинтарс.

Он сослался на слова судьи Суда ЕС Эгила Левитса о том, что "на этих выборах мы балансируем на лезвии ножа" - вероятность прихода "Согласия" в правительство составляет 50 на 50.

Говоря о сотрудничестве ВЛ-ТБ/ДННЛ с другими партиями, Дзинтарс отметил, что важны общие цели - поддержка семей с детьми, укрепление позиций латышского языка, равномерное развитие регионов.

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