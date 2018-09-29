Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Трагедия в Тукумсе: в ДТП погибли молодые парни и 17-летняя девушка

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица.

В Тукумсе в столкновении двух автомашин погибли 17-летняя девушка и мужчины 18 и 26 лет, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Юревица сообщила, что авария произошла в 23.25 на дороге Тукумс-Лаздас. Столкнулись автомашины "Volkswagen" и "Audi", погибли оба водителя и пассажирка "Volkswagen".

Еще одна трагическая авария произошла в Дундагской волости, где автомашина "Renault Espace" сбила 26-летнего мужчину.

Восемь человек получили в автоавариях травмы, среди них пятеро были пешеходами и велосипедистами. Всего зарегистрировано 90 ДТП, 44 аварии произошло в Риге.

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