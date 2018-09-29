Трагедия в Тукумсе: в ДТП погибли молодые парни и 17-летняя девушка

В Тукумсе в столкновении двух автомашин погибли 17-летняя девушка и мужчины 18 и 26 лет, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Юревица сообщила, что авария произошла в 23.25 на дороге Тукумс-Лаздас. Столкнулись автомашины "Volkswagen" и "Audi", погибли оба водителя и пассажирка "Volkswagen".

Еще одна трагическая авария произошла в Дундагской волости, где автомашина "Renault Espace" сбила 26-летнего мужчину.