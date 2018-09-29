В Индонезии количество жертв землетрясения и цунами превысило 380 человек

"Много тел было обнаружено вдоль береговой линии из-за цунами", - говорится в сообщении.

Представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями страны сообщил, что количество жертв может возрасти. Число пострадавших он не уточнил.

Стихия разрушила тысячи домов в Индонезии. В большинстве городов отключено электричество и разрушены мосты.

Накануне у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный - магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Ранее сообщалось о 30 жертвах стихийных бедствий в Индонезии.