По его словам, некоторые депутаты, сложив мандат, становятся никому не нужны. Представление о том, что политика является средством обогащения, относится к очень небольшому количеству людей.

"Мэр Вентспилса Айвар Лембергс никогда не скрывал, что не собирается уходить из политики. Для Андриса Шкеле политическая деятельность скорее связана с зарабатыванием денег, он очень прагматичен. Шкеле финансирует политиков до тех пор, пока это финансово выгодно ему, его семье, его предприятиям", - сказал Инкенс.