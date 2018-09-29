То, что человек занимался политикой, не обязательно означает, что он стал богатым или состоятельным - в Латвии из политиков разбогатеть сумели менее десяти человек, заявил в интервью агентству ЛЕТА политический комментатор Эдвин Инкенс.
По его словам, некоторые депутаты, сложив мандат, становятся никому не нужны. Представление о том, что политика является средством обогащения, относится к очень небольшому количеству людей.
"Мэр Вентспилса Айвар Лембергс никогда не скрывал, что не собирается уходить из политики. Для Андриса Шкеле политическая деятельность скорее связана с зарабатыванием денег, он очень прагматичен. Шкеле финансирует политиков до тех пор, пока это финансово выгодно ему, его семье, его предприятиям", - сказал Инкенс.
Говоря об Айнаре Шлесерсе, политолог допускает, что для него, как и для Лембергса, политическая деятельность является подтверждением того, что он является общественно значимой фигурой.