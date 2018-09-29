Жители Латвии не пострадали в землетрясении в Индонезии

Также ни один житель Латвии не зарегистрировал в консульском регистре поездку в Индонезию на остров Сулавеси, пострадавший от природной катастрофы.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил соболезнования народу Индонезии, семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября, сообщают информационные агентства. После подземных толчков на остров обрушилась двухметровая волна. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.