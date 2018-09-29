Опубликовано новое фото голодающего 139-й день Сенцова

"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", - сообщается на сайте УФСИН без уточнения подробностей. О консилиуме и коррекции лечения также сообщил представитель уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом в аппарате омбудсмена тоже не уточнили, как изменилось лечение. Сообщается лишь, что состояние Сенцова оценивается как "стабильное".

27 сентября председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал о состоянии здоровья Сенцова в письме уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой. Копия письма опубликована на сайте СПЧ.

В письме говорится, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Во время голодовки режиссер находится "под круглосуточным медицинским наблюдением, ежедневно осматривается врачом-терапевтом, регулярно представляется на врачебные консилиумы с участием врачей-специалистов" Лабытнангской городской больницы.

с 8 июня режиссер получает питательную смесь и ежедневную инфузионную терапию, говорится в письме Федотова. "Состояние Сенцова О.Г. оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Состояний, угрожающих жизни пациента, и медицинских показаний для принудительного лечения не установлено".

Ниже глава СПЧ написал, что "в настоящее время состояние Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное". Федотов также сообщил, что до 3 октября планируется провести очередной консилиум с участием врачей Лабытнангской горбольницы. В письме также сказано, что с Сенцовым ежедневно проводятся разъяснительные беседы о вреде длительного голодания.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отреагировала на публикацию письма требованием допустить к Олегу Сенцову украинских врачей. Об этом она написала в своем Twitter.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал украинского режиссера Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний. В суде ключевой свидетель обвинения отказался от своих показаний и тоже признался, что его подвергли пыткам.

После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство - на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сам Сенцов российский паспорт не получал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем - 64 человека. Таким образом, он голодает уже 139-й день - это беспрецедентный случай в новейшей истории российских тюрем.

9 сентября адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что состояние его подопечного ухудшается, "начали происходить изменения в организме: затронуты сердечно-сосудистая система, почки, печень". По мнению юриста, скоро наступит кризис.

10 сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан опубликовала выдержки из письма режиссера, в котором он сообщил о своем "стабильно хреновом" состоянии. По словам Каплан, Сенцов также написал завещание на свое творчество.

14 сентября в Париже стартовала бессрочная эстафета голодовок в поддержку осужденного режиссера, организованная французскими деятелями культуры, политиками и общественными деятелями. Они по очереди устраивают однодневные голодовки в палатке у здания российского посольства в столице Франции.

Участники акции сменяются каждые 24 часа и планируют передавать эстафету до освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в России.