Как сообщают СМИ, 55-летний Эшли Хикс, двоюродный брат принца Чарльза и крестный сын принца Филиппа, бросил свою супругу Кату де Солис, находящуюся в положении, ради ее близкой подруги - журналистки Мартины Мондадори Сартого, которая, кстати, тоже замужем и является матерью троих детей.
Эксперт по искусству и дизайну Эшли Хикс, как утверждают источники из близкого окружения семьи, закрутил роман с Мартиной во время их совместной бизнес-поездки в Геную, Италия, в июне этого года. Его жена Ката узнала об этом месяц назад, будучи уже беременной, причем Эшли сам во всем признался.
Вскоре после этого Ката выехала из их семейного особняка и наняла адвоката для бракоразводного процесса.
Хикс и де Соли познакомились благодаря Instagram и три года назад поженилиь - это событие было названо тогда "первой Instagram-свадьбой в истории".
Вскоре у пары родился сын Каспиан.
О своих чувствах Хикс 28 августа написал своему хорошему другу в электронном письме:
"Ты будешь думать, что я чудовище, потому что бросил свою бедную беременную жену, чтобы быть вместе с милой Мартиной..."
Стоит отметить, что Сартого была общим другом пары, де Соли часто размещала в соцсетях совместные фото с ней и супругом.