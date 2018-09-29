Эксперт по искусству и дизайну Эшли Хикс, как утверждают источники из близкого окружения семьи, закрутил роман с Мартиной во время их совместной бизнес-поездки в Геную, Италия, в июне этого года. Его жена Ката узнала об этом месяц назад, будучи уже беременной, причем Эшли сам во всем признался.