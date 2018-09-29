Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Брат принца Чарльза бросил беременную жену ради ее близкой подруги Все могут короли

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ФОТО: Aurore Marechal/PA Wire/PA Images

Как сообщают СМИ, 55-летний Эшли Хикс, двоюродный брат принца Чарльза и крестный сын принца Филиппа, бросил свою супругу Кату де Солис, находящуюся в положении, ради ее близкой подруги - журналистки Мартины Мондадори Сартого, которая, кстати, тоже замужем и является матерью троих детей.

Эксперт по искусству и дизайну Эшли Хикс, как утверждают источники из близкого окружения семьи, закрутил роман с Мартиной во время их совместной бизнес-поездки в Геную, Италия, в июне этого года. Его жена Ката узнала об этом месяц назад, будучи уже беременной, причем Эшли сам во всем признался.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вскоре после этого Ката выехала из их семейного особняка и наняла адвоката для бракоразводного процесса.

Хикс и де Соли познакомились благодаря Instagram и три года назад поженилиь - это событие было названо тогда "первой Instagram-свадьбой в истории".

Вскоре у пары родился сын Каспиан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О своих чувствах Хикс 28 августа написал своему хорошему другу в электронном письме:

"Ты будешь думать, что я чудовище, потому что бросил свою бедную беременную жену, чтобы быть вместе с милой Мартиной..."

Стоит отметить, что Сартого была общим другом пары, де Соли часто размещала в соцсетях совместные фото с ней и супругом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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