Первый составленный Кашем путеводитель роскошных хостелов по бюджетным ценам включал в себя 40 адресов и его можно было бесплатно скачать в сети. Автор тогда не был еще знаменит, но тысячи путешественников нашли и скачали его электронную книжку. Через несколько лет его читали миллионы!.. The Guardian написала, что сайт budgettraveller.org - просто выскочка, так стремительно ворвался он на рынок бюджетных бутиков, которые во всем мире становятся все более популярны. А французская Le Figaro в обзоре лучших сайтов о бюджетных путешествиях объяснила его успех еще и тем, что блог Каша - не просто список "хороших планов", позволяющий путешествовать дешево. Есть дыхание жизни, природа, люди и эмоции, переживаемые автором. Ведущие мировые СМИ особенно много писали о Каше Бхаттачарья после того, как в 2016 году он был признан лучшим блогером-путешественником года по версии National Geographic.

Сегодня сотрудничать с Кашем готовы очень крутые профессионалы, развивающие туризм в своих регионах и странах, в том числе структуры государственные. И многие с ним, как успешным блогером, уже сотрудничают.



Среди клиентов Каша - госагентства туризма Великобритании, Германии, Испании, Австралии и Ирландии. В Латвию он тоже приехал по приглашению Латвийского агентства инвестиций и развития.



В Латвии гость успел уже основательно поездить по Латгалии, был также в Цесисе, Сигулде, Валмиере, Елгаве, Лиепае, Кулдиге... Еще читал лекции о маркетинге влияния специалистам туризма, начинающим блогерам и студентам наших вузов. На одной из таких лекций побывал и русский TVNET.



Разумеется, русский TVNET попросил путешественника поделиться своими впечатлениями от поездок по Латвии.



- Скажите, Каш, а чем отличается наша страна от других? Что у нас такого особенного и привлекательного? Что особенно бросается в глаза?



- В Латвии привлекает красота природы и отношения к природе местных людей. Многие специально уезжают из города, чтобы насладиться природой, погрузиться в тишину и покой.



Заметно и то, как люди у вас доверяют друг другу. Когда мы были в одной усадьбе на территории Гауйского национального парка, я был удивлен, что дверь для нас там просто оставили открытой, хотя внутри было много ценного...



А каковы у профессионалов туризма впечатления от лекции, которую прочел Каш Бхаттачарья? На вопрос русского TVNET отвечает Гита Меммена, она возглавляет центр туристической информации Саулкрасти.



- Гита, как впечатления?



- Сильные впечатления! Видно, что человек серьезно и эффективно работает. Особенно интересной мне показалась статистика за несколько лет, которую показал Каш. Впечатляет тот факт, что его посты о давних путешествиях, написанные пять-шесть лет назад, очень хорошо читаются и в 2017 - 2018 году.



- А Вы сами, рекламируя возможности туризма в Саулкрасти и на Видземском побережье, с блогерами работаете?



- Пока не работаем, хоть давно думаем об этом. А не работаем потому, что сомневаемся в эффективности конкретных блогеров, планов у них много, но реальная эффективность оказывается низкой.



А такой результат, как сегодня Каш Бхаттачарья нам продемонстрировал, лично я вижу в первый раз. В следующем году мы будем делать большой проект с участием нескольких самоуправлений. Думаем о том, чтобы привлечь к нему блогеров.

