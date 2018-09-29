"Барыс" уверенно обыграл рижское "Динамо". Команды на двоих забросили десять шайб

Первый период для рижан выдался катастрофическим — первая шайба в наших воротах побывала уже на 39-й секунде матча. Спустя еще три минуты Динамо проигрывало уже со счётом 0:2. Не помогла даже рокировка вратарей — вышедший вместо Билялова Гудлевскис пропустил спустя 52 секунды после появления на льду. Хозяевам так и не удалось продемонстрировать вразумительную игру и первый период закончился разгромом — 0:5.

Во втором периоде подопечные Анкипанса сумели использовать частые удаления в составе Барыса и воспользовались численным преимуществом — сначала мютюнен отквитал одну шайбу, затем майоне нанес точный удар с синей линии. Счет стал 2:5 и появилась надежда, что в третьем периоде динамовцы зацепятся за очки.

На 7-й минуте третьего периода Барыс вновь забросил шайбу, но рижане, несмотря на серьёзное отставание в счёте, не собирались сдаваться. Динамо заработало ещё одно численное большинство, сменило вратаря на шестого полевого и это принесло свои плоды — второй гол в сезоне забил Кевин Кларк.

За 5 минут до конца динамовцы вновь заменили вратаря, но на этот раз это обернулось против нашей команды — гости выбил шайбу из своей зоны и быстрее всех к ней добрался Петерссон, который и установил окончательный счёт в матче 3:7.