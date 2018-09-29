Лавров: отношения России и США худшие в истории

Он напомнил, что договоренности Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом, кибербезопасности и стратегической стабильности выполняются Соединенными Штатами не в полной мере. При этом Лавров отметил, что встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге и Хельсинки были весьма конструктивными.

Однако Лавров считает позитивным шагом начавшийся диалог по линии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Глава МИД РФ подтвердил, что сейчас готовится их очередная встреча: "Это уже хоть что-то, что позволяет поддерживать отношения между странами и не допускает их скатывания еще ниже".