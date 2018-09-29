Сб, 29.09.2018
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Лавров: отношения России и США худшие в истории

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров назвал отношения между Россией и США наихудшими в истории двух государств. 

Он напомнил, что договоренности Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом, кибербезопасности и стратегической стабильности выполняются Соединенными Штатами не в полной мере. При этом Лавров отметил, что встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге и Хельсинки были весьма конструктивными. 

Однако Лавров считает позитивным шагом начавшийся диалог по линии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Глава МИД РФ подтвердил, что сейчас готовится их очередная встреча: "Это уже хоть что-то, что позволяет поддерживать отношения между странами и не допускает их скатывания еще ниже". 

По словам Лаврова президенты Трамп и Путин обменялись приглашениями посетить страны друг друга. 

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