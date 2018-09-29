После индексации средний размер пенсии в Латвии увеличится на 18 евро

После индексации средний размер пенсий увеличится на 18,27 евро, сумма же максимальной пенсионной прибавки составит 27,5 евро.

В следующем году, по словам министра благосостояния Яниса Рейрса, на эти цели уже запланировано выделить из бюджета страны 120 млн евро. Впрочем, не стоит обольщаться: в свете грядущих перемен в сейме эти миллионы вполне могут оказаться очередными предвыборными обещаниями, выполнять которые никто не будет.

В этом году латвийское правительство дважды увеличивало пенсии. С 1 июля тем, кто вышел на заслуженный отдых до 31 декабря 1995 года, размер ежемесячной доплаты был увеличен на 50 центов за каждый год трудового стажа. Предстоящая октябрьская индексация коснется всех пенсий по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет и по потере кормильца, начисленных до 30 сентября 2017 года.

Но, как и предыдущее, так и предстоящее увеличение пенсий проблем латвийских пенсионеров по-прежнему не решает. Всего в Латвии в начале этого года пенсии получали 457 270 человек. Средний размер начисленных в июне 2018 года пенсий составил 360 евро. Большинство пенсионеров Латвии (более 50%) получают пенсии в размере 250-350 евро в месяц – это ниже порога бедности, установленного Организацией экономического сотрудничества и развития.

И это самый высокий уровень бедности в Евросоюзе. Для сравнения: в Германии живущими за чертой бедности считаются те, у кого месячный доход ниже 942 евро (для не состоящих в браке) или 1978 евро – для семей с двумя детьми до 14 лет.