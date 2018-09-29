"На Россию можно влиять используя информацию о миллиардах Путина"

Он отметил, что эти нетрадиционные методы покажутся кому-то сумасшедшими, но есть возможность обсудить информацию о богатствах Путина в приватных разговорах с Кремлем или же вовсе обнародовать ее.

Напомним, что в Латвийской национальной библиотеке 28-29 сентября проходила ежегодная "Рижская конференция", в которой участвуют более 700 экспертов в области внешней политики, дипломатии и обороны. В рамках конференции предусмотрены 13 дискуссионных сессий различных форматов. В этом году в ее программу включены такие темы, как будущее НАТО, "Brexit" и влияние России на международной политической арене. Среди гостей конференции - президенты нескольких стран, министры, послы и политологи.