Сб, 29.09.2018
Что, вы считаете, что у нас есть партии?!.. Да нет у нас партий. Это группы по интересам Абрам Клецкин, доктор искусствоведения, профессор

"На Россию можно влиять используя информацию о миллиардах Путина"

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

У западных стран есть возможность активнее реагировать на вмешательство России в их политику используя нетрадиционные методы, например, использовать как оружие информацию о том, где именно президент РФ Владимир Путин хранит свои миллиарды - об этом сегодня на "Рижской корнференции" заявил вице-президент Центра политики безопасности США Майкл Валлерс.

Он отметил, что эти нетрадиционные методы покажутся кому-то сумасшедшими, но есть возможность обсудить информацию о богатствах Путина в приватных разговорах с Кремлем или же вовсе обнародовать ее.

Напомним, что в Латвийской национальной библиотеке 28-29 сентября проходила ежегодная "Рижская конференция", в которой участвуют более 700 экспертов в области внешней политики, дипломатии и обороны. В рамках конференции предусмотрены 13 дискуссионных сессий различных форматов. В этом году в ее программу включены такие темы, как будущее НАТО, "Brexit" и влияние России на международной политической арене. Среди гостей конференции - президенты нескольких стран, министры, послы и политологи.

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