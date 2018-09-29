Сб, 29.09.2018
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Землян предупредили об астероиде размером с Биг Бен

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Специалисты американского космического агентства NASAпредупредили о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1, сообщает Daily Express.

Сообщается, что точные размеры астероида неизвестны, по предварительным данным его длинна составляет от 70 до 160 метров, он может своими масштабами превосходить высоту Биг Бена или колеса обозрения в Лондоне.

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час. Он приблизится на максимально близкое расстояние к Земле 3 октября. По расчетам, в этот день астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 5,87 млн километров, что составляет около 15 расстояний от Земли до Луны.

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