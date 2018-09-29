В сеть попали личные данные Бориса Джонсона и ряда министров Британии

В частности, любой желающий мог без пароля получить доступ на сайте парламента к номерам мобильных телефонов министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда и бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона.

Также из-за проблемы в системе приложения стало возможно менять фотографии и прочие данные в личном профиле политиков или журналистов, которые посещали конференцию Консервативной партии в Бирмингеме. Так, фотографию министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоуванекто заменил на фотографию медиамагната Руперта Мердока.