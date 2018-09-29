Сб, 29.09.2018
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В сеть попали личные данные Бориса Джонсона и ряда министров Британии

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Мэр Лондона Борис Джонсон

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Из-за нарушения в работе системы безопасности партийного приложения партии консерваторов Великобритании в открытом доступе оказались личные данные ряда министров Великобритании, передает Sky News.

В частности, любой желающий мог без пароля получить доступ на сайте парламента к номерам мобильных телефонов министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда и бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона.

Также из-за проблемы в системе приложения стало возможно менять фотографии и прочие данные в личном профиле политиков или журналистов, которые посещали конференцию Консервативной партии в Бирмингеме. Так, фотографию министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоуванекто заменил на фотографию медиамагната Руперта Мердока.

Сообщается, что проблема была устранена и приложение вновь вернулось к безопасному режиму работы.

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