Трамп: мир снова зауважал США
30 сентября 2018, 8:04
Американский президент Дональд Трамп по возвращении с Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир снова зауважал США,сообщает Fox News.
Выступая на митинге в Западной Виргинии, Трамп отметил, чтомировые лидеры с уважением относятся к США."Я только вернулся с Генассамблеи ООН, и, поверьте, они (мировые лидеры – ред.) нас уважают снова", – сказал он.
Американский лидер также добавил, что США снова начали побеждать.
Напомним, согласно опросам, идею импичмента Трампу поддерживают 44% американцев. Президент США проконсультировался со своими адвокатами о вероятности начала его импичмента.