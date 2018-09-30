Вс, 30.09.2018
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Трамп: мир снова зауважал США

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Дональд Трамп

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Американский президент Дональд Трамп по возвращении с Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир снова зауважал США,сообщает Fox News.

Выступая на митинге в Западной Виргинии, Трамп отметил, чтомировые лидеры с уважением относятся к США."Я только вернулся с Генассамблеи ООН, и, поверьте, они (мировые лидеры – ред.) нас уважают снова", – сказал он.

Американский лидер также добавил, что США снова начали побеждать.

Напомним, согласно опросам, идею импичмента Трампу поддерживают 44% американцев. Президент США проконсультировался со своими адвокатами о вероятности начала его импичмента.

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